Мир 28 апреля 2023, 19:01 Подоляк призвал Китай дистанцироваться от России Подоляк: КНР стоит дистанцироваться от России, чтобы оставаться политически сильным игроком Unsplash

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Китаю нужно дистанцироваться от России, чтобы сохранить экономическое и политическое влияние. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «Рада».

По его мнению, китайские власти целый год не могли определиться с позицией. Однако сейчас им предстоит сделать выбор.

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«Или [КНР] работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне, и тогда он постепенно будет терять свое влияние», — подчеркнул политик.

Подоляк обратил внимание, что для киевских властей важно, чтобы Китай отказался от экономической помощи России. Речь идет об участии КНР в российском военно-промышленном комплексе. Также он призвал Китай не выступать в качестве информационного или дипломатического агента РФ.

По инициативе украинской стороны 26 апреля состоялись переговоры Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона сочла это знаком того, что Украина признал республику в качестве влиятельного посредника.