Мир 18 мая 2023, 16:50 Подоляк признался в ненависти к России Советник главы офиса Зеленского Подоляк сказал, что Россию ненавидят на Украине Freepik

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал заявление о том, что на Украине ненавидят Россию. Он пообещал, что достанет ее везде «юридически и физически». Политик написал об этом в своем Twitter.

«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически», — так он прокомментировал сообщение российского постпредства при ООН.

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Ранее Россия распространила письмо в Совбезе ООН, которое касается ненавистнических слов главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Он говорил о планах «продолжать убивать русских где бы то ни было».

Дипломаты из РФ указали на подстрекательство к насилию под национальному признаку и русофобию. Кроме того, Буданов заявил о причастности киевского режима к терактам против известных граждан России.