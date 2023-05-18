18 мая 2023, 16:50
Подоляк признался в ненависти к России
Советник главы офиса Зеленского Подоляк сказал, что Россию ненавидят на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал заявление о том, что на Украине ненавидят Россию. Он пообещал, что достанет ее везде «юридически и физически». Политик написал об этом в своем Twitter.
«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически», — так он прокомментировал сообщение российского постпредства при ООН.
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Ранее Россия распространила письмо в Совбезе ООН, которое касается ненавистнических слов главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Он говорил о планах «продолжать убивать русских где бы то ни было».
Дипломаты из РФ указали на подстрекательство к насилию под национальному признаку и русофобию. Кроме того, Буданов заявил о причастности киевского режима к терактам против известных граждан России.
Россия
Украина
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