Мир 16 сентября 2023, 18:09 Подоляк попытался объяснить слова о слабом интеллекте Китая, вновь оскорбив страну Подоляк вновь оскорбил Индию и КНР, пытаясь оправдать слова об интеллекте РИА «Новости»

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк повторно попытался оправдаться после слов о «слабом потенциале» Индии и Китая, но только усугубил ситуацию. Политик заменил слово «интеллектуальный» на «аналитический». Его процитировал ТАСС.

На мероприятии «Редколлегия. Саммит» Подоляк указал, что во время скандального заявления он якобы неправильно употребил одно слово, а именно «интеллект».

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«Нужно было сказать „слабый аналитический потенциал“ с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией», — объяснил украинский министр.

Советник офиса Зеленского обратил внимание, что до этого уже принес извинения за некорректность своих заявлений.

Во вторник, 12 сентября, Подоляк выступил с утверждением о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая, которые якобы не могут проанализировать последствия собственных действий. КНР, в свою очередь, потребовала от киевского режима разъяснений высказывания.