Мир 15 февраля 2024, 16:32 Подоляк обвинил западные СМИ в получении денег от России Подоляк: Россия оплатила продвижение своей позиции в западных СМИ Hennadii Minchenko / Global Look Press

Читать 360tv в

Россия оплатила западным экспертам и редакциям СМИ продвижение своего нарратива о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. С таким заявлением выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, главная цель такой политики — оказание давление на Украину, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.

Реклама

«Мы сейчас видим, как они постепенно увеличивают бюджеты работы в иностранных медиа, для того чтобы сказать, что война зашла в тупик, давайте как-то ее останавливать, давайте ее замораживать», — заявил Подоляк.

Он добавил, что таким образом Россия якобы пытается выйти из конфликта победителем с сохранением новых территорий. Подоляк подчеркнул, что на этот шаг Украина никогда не согласится, поэтому он считает попыткой масштабировать подобные информационные поводы нелепыми.

Одним из первых о тупиковой ситуации на линии соприкосновения заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своих материалах для американского журнала The Economist после провального летнего контрнаступления ВСУ.

Бывший главнокомандующий заявил, что в распоряжении конфликтующих сторон оказались максимально технологически развитые армии, поэтому ситуацию может переломить только инновационный скачок.

Тезис о тупиковости после слов Залужного стал доминирующим в западных СМИ. За свою позицию Залужный поплатился своим постом. Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал его мнение, посчитав его упадническим, и сменил главкома на Александра Сырского.