Мир 22 февраля 2024, 02:01 Подоляк обвинил поляков в стремлении унизить украинцев Подоляк: польские фермеры протестуют на границе, чтобы унизить украинцев Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Польские фермеры устроили протесты на границе, чтобы унизить украинцев. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН.

«Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении, <…> решили: „А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев“», — заявил Подоляк.

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Советник обвинил польских аграриев в том, что они не считают противостояние украинцев России «достойным делом», а думают лишь о получении дохода.

Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы на железнодорожные пути на границе с Украиной. Аграрии выступили против нелегальных поставок сельхозпродукции с Украины.