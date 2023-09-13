Мир 13 сентября 2023, 14:53 Подоляк неудачно оправдал хамский выпад в адрес Китая и Индии Подоляк обвинил Россию в неправильной подаче его слов о Китае и Индии РИА «Новости»

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Вырванными из контекста «российской пропагандой» назвал собственные слова о Китае, Индии и Турции советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Подоляка, раскрутку его искаженного заявления о «слабом интеллектуальном потенциале» стран Азии начали, чтобы спровоцировать конфликт.

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Советник главы офиса Владимира Зеленского пояснил, что Турция, Индия и Китай с полным основанием претендуют на ведущие роли и действуют в своих национальных интересах. Но сам глобальный мир намного шире и основан на стабильности и предсказуемости международных правил, которые якобы нарушила Россия.

«Игнорировать это из-за ситуативных и региональных экономических интересов нерационально, поскольку это имеет долгосрочные последствия», — заявил Подоляк.

Накануне советник офиса главы президента Украины заявил в интервью журналистке Наталье Влащенко, что Турция, Китай и Индия имеют «слабый интеллектуальный потенциал» и не смотрят на перспективу, так как продолжают покупать у энергетические ресурсы у России, объясняя это национальными интересами.

На заявление украинского политика обратили внимание в Министерстве иностранных дел Китая. Представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что Подоляк должен объяснить свое заявление, так как Китай всегда выступал за переговоры и дипломатическое завершение украинского конфликта.