22 февраля 2024, 08:27
Подоляк назвал унижением украинцев протесты польских фермеров
Подоляк: польские фермеры протестуют с целью унизить украинцев
Польские фермеры устраивают протестные акции, чтобы унизить украинцев. Такое мнение выразил советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН.
По его мнению, польские фермеры понимают крайне тяжелое положение Украины.
Реклама
«Они решили: „А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев“», — высказался он.
Советник офиса Зеленского обвинил поляков в том, что они якобы не считают конфликт с российской стороной «достойным делом». Как заверил политик, они думают лишь о доходах и хорошей жизни для своих семей, но не беспокоятся при этом об украинцах.
Польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной. Они призывали прекратить ввоз агропродукции из этой страны на их рынок. Демонстранты перекрыли трассу и высыпали зерно из грузовиков. Зеленский предложил польскому премьеру Дональду Туску до 24 февраля встретиться на границе для решения ситуации с транспортной блокадой.
Владимир Зеленский
Протесты
Украина
Фермеры
Реклама
Реклама