Мир 22 февраля 2024, 08:27 Подоляк назвал унижением украинцев протесты польских фермеров Подоляк: польские фермеры протестуют с целью унизить украинцев IMAGO/FOT. PATRYK PINDRAL/ 400mm/globallookpress

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Польские фермеры устраивают протестные акции, чтобы унизить украинцев. Такое мнение выразил советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН.

По его мнению, польские фермеры понимают крайне тяжелое положение Украины.

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«Они решили: „А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев“», — высказался он.

Советник офиса Зеленского обвинил поляков в том, что они якобы не считают конфликт с российской стороной «достойным делом». Как заверил политик, они думают лишь о доходах и хорошей жизни для своих семей, но не беспокоятся при этом об украинцах.

Польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной. Они призывали прекратить ввоз агропродукции из этой страны на их рынок. Демонстранты перекрыли трассу и высыпали зерно из грузовиков. Зеленский предложил польскому премьеру Дональду Туску до 24 февраля встретиться на границе для решения ситуации с транспортной блокадой.