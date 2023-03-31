Мир 31 марта 2023, 19:46 Подоляк назвал Лукашенко «странным миротворцем» Подоляк раскритиковал призыв Лукашенко к прекращению огня на Украине РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал недопустимым призыв лидера Белоруссии о прекращении огня на украинской территории. Критику в адрес Александра Лукашенко политик написал в Twitter.

«Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить», — заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что ВСУ могут перемещать технику и подразделения на своей территории так, как необходимо.

«Странные „миротворцы“ выглядят комично», — добавил советник главы офиса президента Украины.

Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.

«Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. <…> Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии», — сказал президент Белоруссии.