31 марта 2023, 19:46
Подоляк назвал Лукашенко «странным миротворцем»
Подоляк раскритиковал призыв Лукашенко к прекращению огня на Украине
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал недопустимым призыв лидера Белоруссии о прекращении огня на украинской территории. Критику в адрес Александра Лукашенко политик написал в Twitter.
«Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить», — заявил Подоляк.
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Он подчеркнул, что ВСУ могут перемещать технику и подразделения на своей территории так, как необходимо.
«Странные „миротворцы“ выглядят комично», — добавил советник главы офиса президента Украины.
Ранее Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.
«Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. <…> Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии», — сказал президент Белоруссии.
Александр Лукашенко
Украина
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