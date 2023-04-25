Мир 25 апреля 2023, 00:28 Подоляк назвал «катастрофой» статью о планах Киева ударить по Москве РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг данные статьи в The Washington Post о планах Киева ударить по Москве 24 февраля. Он написал в соцсетях, что такая публикация создает Украине имидж «неразумноq и инфантильной» страны, которой опасно оказывать военную помощь.

«Подобные публикации выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие», — отметил советник главы офиса украинского президента.

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Подоляк тут же предложил ответить, что бы дали эти удары и как бы они отразились на изменении хода боевых действий. В итоге он свел все к тому, что Киеву нужны самолеты и ракеты и пригрозил союзникам, потребовав прекратить «играть в отговорки и подковерную realpolitik».

The Washington Post накануне опубликовала статью, в которой говорится, что ВСУ рассматривали вероятность нанесения ударов по Москве и Новороссийску 24 февраля, но по просьбе США отложили атаки. Приказ о нанесении массированных ударов по российским городам отдавал, по сведения издания, глава ГУР Кирилл Буданов.