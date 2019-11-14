Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности РФ к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

По словам дипломата, приговор был вынесен заранее.

«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы […] свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — цитирует РИА «Новости» слова официального представителя российского МИД.

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При этом Захарова подчеркнула, что заявления ССГ нуждаются в тщательной проверке.

«Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку», — добавила дипломат.

Захарова также отметила, что Россия всегда была открыта к работе по установлению истины в этом вопросе.

В пресс-релизе СГГ было сказано, что следователи собирают сведения о тех, кто мог отдать приказ в военной и административной структуре, в результате чего стало возможно сбить авиалайнер из ЗРК «Бук».

17 июля 2014 года самолет Boeing-777, принадлежавший компании «Малайзийские авиалинии», выполнял рейс MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение в Донецкой области. Находившиеся на борту 298 человек погибли.

Эксперты Совместной следственной группы в мае 2018 года заявили: самолет был сбит ракетой, выпущенной из установки, которая могла быть привезена из России. В Москве это предположение отвергли.