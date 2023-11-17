Мир 17 ноября 2023, 02:39 «Подобно иглоукалыванию». Встречу Байдена и Си назвали лечением симптомов проблемы Экс-дипломат Фриман: встреча Байдена и Си лечила симптомы, а не причины проблем YouTube

Читать 360tv в

Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблемы в отношениях двух стран. Об этом РИА «Новости» заявил бывший американский дипломат Чэс Фриман.

«Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины.<…> Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений», — заявил Фриман.

Реклама

Эксперт отметил, что переговоры на высшем уровне подтвердили значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но лидеры ничего не сделали, чтобы предотвратить эти ситуации. Фриман отметил неясность реализации на практике возможность сотрудничества или координации в рамках проблем мирового масштаба.

Встреча Байдена и Си прошла в четверг в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Двусторонние переговоры длились более 2,5 часа. Глава Белого дома по итогам встречи написал, что они «добились реального прогресса».