Подножка глобализма. Как грядущий кризис перестроит мировую экономику

«Глобального кризиса не избежать. Мы в него втянулись, и, по моему мнению, пандемия — это дымовая завеса, за которой будут происходить процессы, которые серьезно поменяют мировую экономику», — об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, человечество выбрало путь печатания денег без подкрепления. Теперь почти все государства находятся в огромных долгах.

Было понятно, что все это не вечное. Вот сейчас пришел момент, когда мыльные пузыри экономики будут лопаться и мир будет меняться очень сильно Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Собеседник «360» уверен, что выиграют те страны, которые своевременно обеспокоились о полном самообеспечении, не поддавшись идее глобализма и разделения производств по странам, взаимозависимости друг от друга. По этой логике очень сильно, считает Гердт, пострадает Европа и Германия в частности.

«Мы вынесли за наши пределы жизненно важные производства, даже медикаменты. Все связано такой глобальной цепочкой, что выпавший из нее хотя бы один участник рушит всю цепь. Теперь же все это уйдет в прошлое. Экономика, построенная только на принципах рентабельности, тоже станет прошлым. Важнее станет самообеспеченность и безопасность. Выживут те, кто быстрее сориентируется в этом новом экономическом порядке», — добавил Гердт.

Он отметил, что такая идея должна пройти на уровне регионов, вплоть до домохозяйств. Например, в Германии в результате глобализации уничтожили почти все частные пекарни, колбасные цеха. Все это «отдали в жертву крупным сетям». Если тогда это можно было понять экономически, то сейчас такая модель полностью себя дискредитировала.

Вернемся к тому, что будем более стараться обезопасить свою семью, свой город, свой район, свою страну. Думаю, это будет экономическая модель будущего, где играть главную роль будет не прибыль, а безопасность и экологичность. Деньги ради денег — это уже прошлое Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Тогда, по словам депутата бундестага, экономика сможет прийти в норму. Ранее президент Франции предрек развал Шенгенской зоны в случае, если государства ЕС не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии COVID-19.