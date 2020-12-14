Рабочие завода по сборке iPhone подняли бунт из-за сокращения зарплат

Погром устроили в офисных помещениях рабочие завода в индийском штате Карнатака. Так они выразили недовольство невыплатами зарплат. Момент бунта попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что люди в масках громят офисные помещения, перевернули несколько припаркованных автомобилей.

Завод принадлежит компании Wistron, которая занимается сборкой iPhone и другой техники Apple.

Как сообщило издание Business Standard, рабочие разгромили офис, производство и несколько автомобилей. Прибывшая на место полиция задержала около 100 человек.

Глава Индийского конгресса профсоюзов Сидди Кришна заявила, что вопрос с зарплатами рабочих стоит уже несколько месяцев.

По ее словам, изначально на заводе работали в три смены. Но сейчас график поменяли. Теперь на заводе есть смена по 12 часов и четыре сверхурочных часа, которые не оплачиваются. Начальство завода пошло еще дальше и сократило общий объем выплат за смену. Рабочие несколько месяцев предлагали пересмотреть тарифную сетку, но их никто не слушал.

Представитель профсоюза отметила, что из 15 тысяч человек, которые трудятся на заводе, оформлены официально только 1200 человек. С остальными заключили краткосрочные контракты. Она пообещала, что подаст жалобу в министерство труда.

В головном офисе компании пока на произошедшее не отреагировали. Власти штата осудили насилие, но отметили, что примут все меры, чтобы защитить права рабочих.