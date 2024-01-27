Мир 27 января 2024, 20:07 «Поднимается и побеждает». В Европе назвали верной проводимую Россией политику Президент Республики Сербской Додик: Россия стала сильнее после нападок Запада Pxhere

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Россия становится сильнее, несмотря на невероятно жесткие санкции со стороны США и Европы. Об этом в интервью RT рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

«История не раз показывала: как только Россию пытаются зажать со всех сторон, она поднимается и побеждает. И так было неоднократно. И сейчас Россия станет лишь сильнее, в том числе экономически», — отметил он.

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Додик отметил, что Россия выстраивает правильную политику, защищая свой суверенитет. Государство стремилось уберечь своих людей, живущих на украинских территориях. РФ не требовала от Украины ничего, кроме нейтралитета и соблюдения человеческих прав.

«Мы считаем, что Москва проводит верную политику и, защищая свой суверенитет, имела право оценить существующие для него угрозы», — подчеркнул Додик.

С Россией нельзя не считаться, напомнил президент Республики Сербской. Но Запад вел себя высокомерно, упивался чувством собственного превосходства. США и Великобритания решили, что вправе подчинить Украину, сделать ее плацдармом для нападения на Россию. Учитывая, что западные страны усилили агрессию, Додик предложил РФ дать новое определение целям спецоперации.

Он также напомнил, что Европа попрала собственные ценности. При этом у нее нет ничего: ни газа, ни нефти, ни природных ресурсов.

Тем не менее коллективный Запад уже страшно напуган, что Россия разрушит мировую финансовую систему. Европейская разведка считает, что страна проводила совещания по подрыву доллара как резервной валюты. Беспокоят зарубежные страны и темпы производства оружия в России. Оборонная промышленность всего Запада едва ли может конкурировать с российской.