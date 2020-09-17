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    17 сентября 2020, 01:53

    Подмосковные врачи вернулись из Узбекистана, где помогали бороться с COVID-19

    Александра Каширина

    В Московскую область из Узбекистана вернулись 13 медиков, которых направили туда для оказания помощи коллегам в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
    Подмосковные врачи вернулись из Узбекистана, где помогали бороться с COVID-19

    «Наши медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь была оказана пяти тысячам человек» — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Врачи прилетели в Узбекистан по приглашению местного министерства здравоохранения. Туда направили инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, а также кардиологов из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц. Заграницу уехали и медики Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

    Ранее сообщалось, что подмосковные врачи вернулись из Казахстана, где также помогали больным коронавирусом.

    Новости SMI.FM