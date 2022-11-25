Мир 25 ноября 2022, 22:04 Подмосковные пекари отправили хлеб военнослужащим в зону СВО Волонтеры «Доброго дела» организовали доставку хлеба из Подмосковья военным СВО РИА «Новости»

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Пекари Московской области организовали поставку хлеба для военнослужащих в зону специальной военной операции. Активисты «Доброго дела» начали регулярно привозить на склад в Донецк свежие буханки, которые потом отправляются на фронт. Координатор гуманитарного направления НМ ДНР Татьяна Бутрина рассказала с «360» чем кормят бойцов.

Она подчеркнула, что хлеб длительного хранения, но на передовую его стараются отправлять максимально быстро. Так бойцы получат свежий и ароматный продукт.

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«Очень вкусный, пышный сдобный хлеб отправится на передовую. Он длительного хранения и приготовлен с душой», — отметила Татьяна Бутрина.

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По ее словам, главной радостью военнослужащих стал свежий хлеб с кусочком сала. Также в рацион бойцов добавляют продукты с фитонцидами лук, чеснок и квашенную капусту. Это поможет военным бороться с простудными заболеваниями.

По мнению Татьяны Бутриной, любому российскому производители есть, чем поделиться с солдатами.

«Сегодня важно участие каждого в помощи нашим ребятам на фронте», — отметила она.

Сотрудники подмосковного предприятия специально приехали в Донецк, чтобы выстроить логистику и организовать процесс доставки свежего хлеба.

Волонтер из Пушкино Сергей Коноплев привез в Донецк хлеба сортов «Купеческий» и «Пушкинский». Оба продукта получили призы на всероссийском конкурсе хлебопеков.

«Мы его раньше мобилизованным из Подмосковья возили в Тверь, в Нижний Новгород. А сейчас привезли в первый раз в Донецк напрямую», — заявил он.

По его словам, Донбасс сегодня — это место, где решается история России, поэтому участникам спецоперации необходимо помогать всем миром.