  • Подмосковные граффити вошли в топ-7 лучших работ мира

    04 сентября 2019, 11:44

    Дарья Бунякова

    Стрит-арт-художники на фестивале уличного искусства Urban Morphogenesis создали в Подмосковье граффити. Работы вошли в рейтинг лучших творений по версии Street Art Today.

    Нидерландский проект опубликовал список семи «самых потрясающих» граффити, сделанных по всему миру в августе. В список вошла работа итальянского художника-сюрреалиста Весода Бреро. Он нанес изображение на фасад одного из домов в Подмосковье во время участия в фестивале Urban Morphogenesis.

    Подмосковные граффити вошли в топ-7 лучших работ мира | Изображение 1
    Источник фото: streetart.today

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    «Его композиция наводит на мысль о сильном чувстве движения, динамичности, которая точно создается благодаря гармонии пропорций», — сказано на сайте проекта.

    Отмечается, что художник начал заниматься граффити еще в конце 1990-х годов. Тогда он начал рисовать с помощью краски и кистей и с тех пор не изменяет своим инструментам, несмотря на появление разных современных приспособлений для граффити.

    В топ-7 вошло не только это изображение подмосковного фестиваля. Также в перечень попал Алекс Сенна со своими черно-белыми объятиями женщины и мужчины.

    Подмосковные граффити вошли в топ-7 лучших работ мира | Изображение 2
    Источник фото: streetart.today

    Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis («Городской Морфогенез») проходил в одинцовском микрорайоне Трехгорка. Всего в Подмосковье приехали художники из 26 стран мира.