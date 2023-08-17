Мир 17 августа 2023, 18:32 Подмену понятий увидели в идее НАТО о вступлении Украины в обмен на отказ от территорий Сенатор Бондарев: ценой вступления новых стран в НАТО станет их суверенитет РИА «Новости»

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Выставленное НАТО условие об отказе Украины от собственных территорий должно насторожить других кандидатов вступления в альянс. Потому что ценой станет их собственный суверенитет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что руководство альянса занимается подменой понятий. Сенатор напомнил, что изначально НАТО создавали как блок для защиты стран Западной Европы от Советского Союза. Для этого государства вступали в него, чтобы защитить свой суверенитет. При этом Украине тут же предложили ради вхождения в альянс отказаться от утраченных областей.

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«Понятное дело, что эти территории — по всем законам наши и мы их не отдадим. Но просто интересна логика натовцев. Скоро будут предлагать государствам — претендентам на вступление отказаться от собственного суверенитета ради попадания в альянс», — написал Бондарев.

Сенатор добавил, что подобные заявления свидетельствуют о том, что входящие в НАТО страны не намерены помогать Украине в возврате собственных территорий, а военную помощь продолжают оказывать только из-за ненависти к России.

Бондарев подытожил, что мирный договор с Украиной рано или поздно появится. Но только на условиях признания Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

С заявлением, что Украина может стать членом НАТО после окончания боевых действий и отказа от территориальных претензий к России выступил начальник штаба генерального секретаря альянса в Брюсселе Стиан Йенсен. Он подчеркнул, что это только предположение, которое необходимо обсудить.

Идею раскритиковали как на Украине, так и в России. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна не станет менять свои территории на «зонтик НАТО». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова Йенсена вбросом, который несет в себе неясные политические цели.