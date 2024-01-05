Мир 05 января 2024, 03:34 «Подлый» Залужный подставил Зеленского отказом поддержать закон о новой мобилизации Дубинский: власти Украины решили успокоить общество на фоне споров о мобилизации РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского решил «снять напряжение» в обществе после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался поддержать законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оппозиционного депутата Верховной Рады Александра Дубинского.

По его словам, главная интрига ближайших дней заключается в том, в каком виде украинский парламент проголосует за новые правила мобилизации. При этом оппозиция на этот вопрос по факту никак не повлияет, а поддержит любое предложение, так как не меньше руководства страны заинтересована в продолжении конфликта. Только так они могут остаться у власти, добавил политик.

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«Банковая попала в „вилку“, которую сама же себе и создала. С одной стороны, нужно продемонстрировать „дяде Сэму“ план воевать до победного конца. С другой, не оказаться на вилах у тех, кто принимать участие в этом плане не готов», — пояснил Дубинский.

При этом украинские власти не могут сдать назад и заменить законопроект, так как это докажет слабость власти и ее неспособность реализовать намеченные планы.

И все потому, что «подлый Залужный» отказался взять на себя ответственность за мобилизацию 500 тысяч человек и другие необоснованные ужесточения мобилизационного процесса.

Ранее Залужный эмоционально выступил в Верховной Раде во время обсуждения закона о мобилизации и даже предложил депутатам самим «идти сражаться».