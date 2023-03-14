14 марта 2023, 13:11
Подлодку с двумя тоннами кокаина и двумя мертвецами нашли у берегов Колумбии
ВМС Колумбии нашли более 2,5 тонны наркотиков и два трупа в подлодке у берегов страны
ВМС Колумбии обнаружили самодельную подводную лодку наркодилеров. Военные отыскали на ней свыше 2,5 тонны запрещенных веществ и два тела. Об этом написал журнал Semana со ссылкой на представителя военно-морских сил страны.
«Военно-морские силы Колумбии в ходе проведения операций по контролю и обеспечению безопасности тихоокеанской морской зоны страны перехватили подводную лодку полупогружного типа, перевозившую 2643 килограмма гидрохлорида кокаина, которая направлялась в Центральную Америку», — подчеркнули в ведомстве.
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Военные также увидели снаружи подлодки двух человек, они были очень слабы, и им оказали первую помощь. Врачи диагностировали у незнакомцев отравление ядовитыми газами, которые возникли из-за утечки находившегося на субмарине топлива. Внутри судна специалисты нашли трупы двух человек.
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Их тела и наркотики направили в департамент Наринио и передали правоохранительным органам. Туда же доставили и двух задержанных. Представитель ВМС подчеркнул, что благодаря этой операции наркоторговцы не получат более 87 миллионов долларов.
Наркотики
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