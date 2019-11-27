Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

Военные США перехватили подлодку с 7 тоннами кокаина. Видео Подробнее

Судно затонуло, когда испанские силовики пытались его перехватить.Двух членов экипажа подлодки задержали, а еще одному удалось скрыться. По данным газеты, наркоторговцы могли часть кокаина выбросить в воду — на борту могло быть гораздо больше наркотиков.

Подлодка пришла в Испанию из Южной Америки. Как сообщило местное издание La Voz de Galicia, ее могли построить в Суринаме, Гайане или Бразилии. Переход через океан до Европы занял около трех месяцев. Судья муниципалитета Кангас уже отправил задержанных курьеров за решетку и лишил их права освобождения под залог. Им предъявили обвинения в незаконном распространении наркотиков. Полиция продолжает поиски третьего члена экипажа.