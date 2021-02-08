Подлодка столкнулась с коммерческим судном в Японии

Столкновение, согласно предварительным данным, произошло во время погружения подлодки. Незначительные ушибы получили трое военнослужащих, находившихся на борту судна.

Военная подлодка, по данным издания, получила незначительные повреждения в верхней части корпуса, однако это не нарушило ее управление. Генсек японского кабмина Кацунобо Като при этом заявил, что транспортные средства не пострадали.

В связи с происшествием для сбора и анализа информации при канцелярии главы кабмина Есихидэ Суги организован кризисный штаб. Премьер-министр Японии призвал обеспечить все необходимые меры безопасности для людей на судах и информирования населения.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что заключению мирного договора между Россией и Японией препятствует позиция Токио относительно территориального спора вокруг Южных Курил.