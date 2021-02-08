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    08 февраля 2021, 11:41

    Подлодка столкнулась с коммерческим судном в Японии

    Александр Блинов

    Подводная лодка Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном. Инцидент произошел у берегов префектуры Коти, пострадали три человека, сообщило новостное агентство Kyodo.

    Столкновение, согласно предварительным данным, произошло во время погружения подлодки. Незначительные ушибы получили трое военнослужащих, находившихся на борту судна.

    Военная подлодка, по данным издания, получила незначительные повреждения в верхней части корпуса, однако это не нарушило ее управление. Генсек японского кабмина Кацунобо Като при этом заявил, что транспортные средства не пострадали.

    В связи с происшествием для сбора и анализа информации при канцелярии главы кабмина Есихидэ Суги организован кризисный штаб. Премьер-министр Японии призвал обеспечить все необходимые меры безопасности для людей на судах и информирования населения.

    Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что заключению мирного договора между Россией и Японией препятствует позиция Токио относительно территориального спора вокруг Южных Курил.