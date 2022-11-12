Мир 12 ноября 2022, 15:31 «Подлизывается к хозяевам». Французы высмеяли Макрона за слова о Херсоне Читатели Le Figaro раскритиковали президента Макрона за поздравление Зеленского с Херсоном РИА «Новости»

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Читатели французского издания Le Figaro жестко раскритиковали президента Эммануэля Макрона за его обращение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после отвода российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Свои комментарии они оставили под материалом на сайте газеты.

«Макрон жалко подлизывается к своим хозяевам — НАТО и США. Могу посоветовать ему не злить Россию», — написал один из пользователей.

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Другой заметил, что Макрон поздравлял Зеленского на английском языке.

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«Использовал язык собственных хозяев из США. А он понимает, что обрек французов на смерть от голода и холода без России? Макрон даже уже забыл про переговоры», — заявил он.

Макрону посоветовали не радоваться выдуманным победам ВСУ, а посодействовать мирным переговорам России и Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ о переброске российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Минобороны 11 ноября сообщило об отсутствии потерь в живой силе и технике при перемещении группировки.

После этого Макрон поздравил Зеленского с выходом ВС РФ из Херсона, писал сайт «Утро.ру».