25 ноября 2022, 15:35
Подлинность ролика с казнью российских солдат признали в ООН
Комиссар ООН Тюрк счел подлинным видео расстрела российских военнопленных
Видео расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинным. К такому выводу пришла мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине, сообщил верховный комиссар организации по правам человека Фолкер Тюрк в распространенном заявлении.
«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», — отметил Тюрк.
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Он призвал провести расследование военного преступления и привлечь виновных к ответственности.
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По его словам, украинские власти начали уголовное расследование по факту снятых кадров. Уже известно, что российских солдат расстреляли, предположительно, в Макеевке.
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность, что до сих пор не получил ответа от международных правозащитников на обращения после публикации кадров казни солдат ВС РФ, написал «Царьград».
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