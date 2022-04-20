Подконтрольный ДНР Шахтерск обстреляли ВСУ

Населенный пункт Шахтерск в ДНР попал под обстрел, средства ПВО перехватили над городом ракету ВФУ. Предположительно, это была «Точка-У», сообщило издание «Донбасс Сегодня».

Местные жители сообщили о двух взрывав в 20:00, в результате которых произошло возгорание двух автомобилей и рынка. Горожане предположили, что произошел перехват «Точки-У».

В штабе территориальной обороны ДНР подтвердили, что средства ПВО сбили украинскую ракету. Повреждения получили дома, ранены мирные жители, есть погибшие.

«Обломки ракеты упали в микрорайон № 7, повреждения получили множество домов, ранены <…> двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб. Отмечаются возгорания по улице Ломоносова и у центрального рынка. Предположительно, перехвачена ракета ТРК „Точка-У“», — сообщили в штабе.

Позже появилась информация о госпитализации женщины с осколочным ранением груди. Жителей просят не выходить из дома во время обстрелов без крайней необходимости.