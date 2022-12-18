Мир 18 декабря 2022, 14:21 Подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность «Укрэнерго»: подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность piqsels

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Атомные станции, подконтрольные Украине, вышли на плановую мощность, сообщила «Укрэнерго» в Telegram-канале. В компании назвали исключением лишь якобы «оккупированную» Запорожскую АЭС, которая остается в режиме остановки энергоблоков.

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Работа энергосистемы на Украине постепенно возобновляется. Аварийно-восстановительные работы идут на электростанциях, в высоковольтных и распределительных сетях. Ремонтные работы осложняются погодными условиями — усилившимися морозами и сильным ветром.