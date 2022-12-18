18 декабря 2022, 14:21
Подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность
«Укрэнерго»: подконтрольные Украине АЭС вышли на плановую мощность
Атомные станции, подконтрольные Украине, вышли на плановую мощность, сообщила «Укрэнерго» в Telegram-канале. В компании назвали исключением лишь якобы «оккупированную» Запорожскую АЭС, которая остается в режиме остановки энергоблоков.
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Работа энергосистемы на Украине постепенно возобновляется. Аварийно-восстановительные работы идут на электростанциях, в высоковольтных и распределительных сетях. Ремонтные работы осложняются погодными условиями — усилившимися морозами и сильным ветром.«Объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина — как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время ракетного удара, так и сезонное снижение температуры», — пояснили в «Укрэнерго». До всех предприятий, которые занимаются передачей и распределением электроэнергии, донесли лимиты потребления электроэнергии. Если они превышаются, возможны аварийные отключения. Минобороны России подтвердило массированный удар ВС РФ по объектам военного управления, ОПК и энергетики Украины в пятницу, 16 декабря. Всех намеченных целей удалось достичь.
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Запорожская АЭС
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