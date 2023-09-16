Мир 16 сентября 2023, 13:26 Подконтрольную ВСУ часть Херсонской области довели до гуманитарной катастрофы Советник Сальдо объявил о гуманитарной катастрофе в подконтрольном ВСУ Херсоне

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На подконтрольной ВСУ части Херсонской области развивается настоящая гуманитарная катастрофа. Об этом заявил РИА «Новости» внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

По его словам, положение жителей территорий, временно находящихся под властью киевского режима, можно считать социогуманитарным коллапсом.

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«Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги», — заявил Малькевич.

Советник Владимира Сальдо добавил, что жители правобережной части региона видят, какими темпами восстанавливается нормальная жизнь на территории под контролем России. Работающие школы и вузы, строительство и освобождение населения от коммунальных платежей повергают их в шок.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина проводит принудительную эвакуацию населения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Ее объявили для 30 населенных пунктов, среди которых Николаевка, Золотая Балка, Красный Маяк.