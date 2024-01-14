Мир 14 января 2024, 04:46 «Подкладывают бомбу». Зеленского уличили в заговоре против членов правительства Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовится к созданию нового правительства РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства» — смене премьер-министра Дмитрия Шмыгаля и отставке спикера парламента Руслана Стефанчука. Об этом рассказал подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Банковая готовится к созданию правительства „национального единства“ перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте — для этого под Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК», — Дубинский опубликовал пост в Telegram-канале при помощи адвоката, так как сам находится в украинском СИЗО.

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Депутат утверждает, что смена премьера создаст «поле для торга и внутри, и снаружи Украины». Вариант отставки Стефанчука реализуют, когда того захочет Зеленский, спикера «берут в заложники» свои же, отметил Дубинский. Законопроект о мобилизации вернули всего лишь на «псевдодоработку», призыв будет жестким, чтобы показать, что Украина пойдет «до победного конца», добавил депутат Рады.

Ранее критиковавшая Залужного депутат Марьяна Безуглая объявила о выходе из правящей партии «Слуга народа». Она заявила, что фракция стала слабая.