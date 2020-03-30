Подхвативший коронавирус принц Чарльз вышел из самоизоляции после недели карантина

В беседе с журналистами представитель Чарльза отметил, что принц следовал всем ограничениям, которые от него потребовали. Сегодня, после консультации с медиками, принц вышел из самоизоляции. По словам пресс-секретаря, Чарльз полностью здоров.

Все это время он находился в своем доме в королевском поместье Балморал в шотландском Бикркхолле. Супруга 71-летнего принца герцогиня Камилла тоже ушла в самоизоляцию, хотя тест не выявил возбудителя в ее организме.

Букингемский дворец ранее сообщал, что королева в последний раз общалась с сыном 12 марта. После этого никаких симптомов заражения коронавирусной инфекцией у нее не было.

Национальная служба здравоохранения Великобритании требует от всех людей, у которых есть симптомы заражения коронавирусом, или тест показал наличие возбудителя, уйти на неделю в самоизоляцию. Если через семь дней высокой температуры нет, то можно начать выходить на улицу.

Между тем в Великобритании на самоизоляцию ушел премьер-министр страны Борис Джонсон. Он записал видеообращение, которое выложил на своей странице в Twitter. Он пояснил, что сначала у него появились симптомы заболевания, а потом наличие коронавируса подтвердил тест.

Джонсон отметил, что его карантин не скажется на его работе, так как он намерен руководить правительством в режиме видеоконференции. Если ему станет хуже, то его место займет глава британского МИД Доминик Рааб.

Коронавирус продолжает распространяться по странам. Количество зараженных во всем мире на сегодня уже превысило 737 тысяч человек и продолжает расти, приближаясь к миллиону. Умерли почти 35 тысяч человек. Выздоровели после заражения более 156 тысяч.