Мир 10 мая 2023, 21:17 Подходящих условий нет. В бундесвере оценили шансы на контрнаступление ВСУ Генинспектор бундесвера Бройер: у ВСУ нет подходящих условий для контрнаступления РИА «Новости»

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В настоящее время у ВСУ нет подходящих условий для того, чтобы пойти в контрнаступление. Такую оценку ситуации высказал в беседе с DPA генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«Земля все еще болотистая и влажная. Местами на полях все еще есть большие озера», — перечислил он.

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По его мнению, в последние недели условий для полномасштабного наступления ВСУ не было. Вместе с тем Бройер отметил, что планирование украинского наступления продолжается.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post предупредил, что ожидания от контрнаступления могут быть завышены. Издание предположило, что власти Украины сомневаются в том, что ВСУ смогут переломить ход конфликта, поэтому стремятся снизить ожидания на Западе.

Издание The Hill отметило, что у президента Украины Владимира Зеленского остается все меньше возможностей сохранить лицо. Учитывая это, он может склониться к тому, чтобы все-таки начать переговоры с российской стороной.