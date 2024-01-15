Мир 15 января 2024, 00:34 Подходящее время. В США сделали заявление о конфликте в секторе Газа Белый дом обсуждает с Израилем снижением интенсивности боев в Газе Unsplash

Читать 360tv в

Соединенные Штаты активно обсуждают с правительством Израиля переход к менее интенсивной фазе боев в секторе Газа. Однако американцы не призывают к прекращению борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Мы активно обсуждаем с ними переход к менее интенсивным операциям и считаем, что сейчас для этого подходящее время», — подчеркнул политик.

Реклама

Он заявил о необходимости совершить определенные предварительные шаги, которые позволят сократить количество авиационных ударов по Газе. Однако власти США по-прежнему рассматривают ХАМАС в качестве реальной угрозы.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ранее призвал осудить международную организацию, так как она является «соучастником преступлений ХАМАС». По его словам, ООН помогает террористам и закрывает глаза на действия палестинского движения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.