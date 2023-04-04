Мир 04 апреля 2023, 09:59 «Подходил и провоцировал». Появились подробности конфликта бойца ВСУ с клиентом отеля в Буковеле Клиентка спа-отеля в Буковеле рассказала подробности конфликта ее мужа с бойцом ВСУ Unsplash

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У бойца ВСУ, проходящего реабилитацию в спа-отеле на горнолыжном курорте в Буковеле и поскандалившего там с другим клиентом, есть «психическое отклонение». Об этом рассказала жена второго участника конфликта. Видео появилось в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Женщина заверила, что солдат специально провоцировал ее супруга.

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«Вчера в спа подошел подвыпивший военный и начал говорить, на каком языке нам разговаривать. Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию», — вспомнила молодая женщина.

По ее словам, ее муж сначала среагировал «более мягко», но потом боец подходил к ним еще не раз и провоцировал, ему не нравилось, как ее супруг на него смотрит. Камеру солдат включил в максимально выгодный для себя момент, считает женщина.

«Мой муж говорил: „Что ты меня провоцируешь, отстань, откуда ты взялся?“ Мы даже не знали, что он военный», — добавила она.

В результате из видео можно понять, что отдыхающий якобы оскорбляет солдата.

Персонал отеля рассказал семье, что буквально за пару дней до этого у бойца уже был конфликт с женщиной.

«Оказалось, что это военный, у которого есть психическое отклонение, и он проходит в этом отеле реабилитацию. <…> Меня всю трясет, я не спала полночи. Слышала, что такое бывает, но не думала, что такое может случиться с нами», — призналась клиентка отеля.

Она с недоумением вопросила, можно ли «хайповать» на том, что ты военный, и считать, что тебе в таком случае «все можно».