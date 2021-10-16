Подход Украины к газу назвали иждивенческим

Заместитель председателя правительства России Александр Новак высказался об отношении Украины к вопросу газа. Политик выразил удивление от того, что Киев предпочитает переплачивать за реверс вместо того, чтобы закупать газ напрямую, сообщил телеканал «Россия 1».

Зампредседателя правительства России назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим. При этом политик удивился тому, что украинские власти предпочитают закупать газ не напрямую у России, а через транзит. В результате таких манипуляций голубое топливо для Украины обходится на 20-30% дороже.

Суточные объемы прокачки газа черед территорию Украины уменьшились с начала года почти в два раза. Сейчас эта цифра составляет чуть менее 100 миллионов кубометров, тогда как в начале 2021 года транзитом проходило 180 миллионов кубометров газа.

Депутат Рады Олег Волошин предрек капитуляцию Украины перед Россией. Он рассказал, что если Киев не пойдет на уступки в переговорах с Кремлем, то Украину ожидают печальные последствия, в том числе из-за проблем с энергией в стране.