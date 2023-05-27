27 мая 2023, 13:02
Подход России к вопросу о применении ядерного оружия остался прежним
МИД России заявил о неизменности подходов страны к применению ядерного оружия
Россия не меняла своих принципов в вопросе применения ядерного потенциала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.
Таким образом ведомство ответило за заявление генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, обвинившего Россию в ядерном шантаже.
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«Стремление приписать России несуществующие планы о применении ядерного вооружения является нечистоплотной и циничной спекуляцией. Никаких изменений в подходах к применению этого типа вооружений не произошло», — подчеркнули в МИД.
Ранее Мацуно выступил с осуждающим заявлением относительно перемещения российского тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Он сказал, что применение ядерных вооружений в современном мире является недопустимым.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал с белорусским коллегой Виктором Хрениным документы, определяющие порядок хранения ядерного оружия в республике. Министр подчеркнул, что контроль за боеголовками останется за Россией.
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