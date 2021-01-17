Подготовлен закон об ответственности соцсетей за политическую цензуру в США

Законодатели штата Северная Дакота от Республиканской партии подготовили законопроект, позволяющий подавать иск к социальным сетям за «политическую цензуру». Пользователи смогут потребовать компенсацию, если их речь была «ограничена, подвергнута цензуре или исправлениям».

Об этом FoxNews сообщил один из авторов проекта республиканец Том Кейдинг. По его словам, цензура не помогает нации стать единой, бороться с расколом в стране и деэскалирвать ситуацию. Республиканец сообщил, что подготовил документ еще в декабре, но события последних дней привели его в ужас.

«Все, что он на самом деле делает цензура, это заставляет тех, кого принудили замолчать, копать еще глубже и с большим подозрением относиться к тому, что происходит», — заявил республиканец.

Эксперты по свободе слова утверждают, что законопроект не будет принят, так как пользователи соглашаются с условиями платформы при регистрации.

На днях крупнейшие социальные сети заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Глава Twitter Джек Дорси назвал этот прецедент опасным, но необходимым, так как глава государства стал опасен для его граждан.