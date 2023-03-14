Мир 14 марта 2023, 13:40 Подготовку теракта против делегации ОБСЕ раскрыли в Приднестровье Прокурор Приднестровья заявил подготовке теракта против делегации ОБСЕ РИА «Новости»

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Заговорщики, подозреваемые в подготовке теракта на территории Приднестровья, собирались напасть на делегацию ОБСЕ, заявил прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий. По его данным, злоумышленники планировали совершить атаку в Тирасполе в минувшем феврале, сообщил ТАСС.

Гурецкий уточнил, что, по замыслу преступников, теракт должен был произойти 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация международной организации возвращалась в Кишинев.

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По словам прокурора, лидера Приднестровья хотели убить с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, который изначально предназначался для теракта против делегатов ОБСЕ.

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В середине февраля Бендеры посетил председатель ОБСЕ Буяр Османи. Он прибыл на встречу с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. С Османи прибыла делегация в составе 20 человек. Среди них были в том числе глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг и спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг.