Мир 02 февраля 2023, 12:05 Подготовку «саммита мира» в Нью-Йорке назвали антироссийским шабашем Глава МИД России Лавров счел саммит в Нью-Йорке 24 февраля антироссийским шабашем РИА «Новости»

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Предстоящий саммит в Нью-Йорке, готовящийся по инициативе Украины, является антироссийским шабашем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы мероприятия Запада и Украины оказались не единственными, привлекающими внимание мира», — сказал он.

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По словам Лаврова, российская сторона готовит полную отчетность о происходящем в течение последнего года.

«Здесь речь пойдет о причастности США к взрывам на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, а также об американских военно-биологических лабораториях на Украине», — добавил министр.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира» состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 февраля.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что намерение провести саммит является гнилой идеей с двойным дном, у которой всего одна задача — понравиться Западу.