    19 марта 2020, 11:02

    Подготовку России к санкциям оценили в польских СМИ

    Ольга Ситникова

    Журналист польского издания Obserwator Polityczny обратил внимание на умение России справляться с глобальными трудностями и помогать другим. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — отметил автор материала.

    По его словам, Россия преодолела «океан ада», когда появились западные санкции. Журналист подчеркнул, что такие ограничения превратились в стимул для местной экономики.