Подготовку России к санкциям оценили в польских СМИ

«Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — отметил автор материала.

По его словам, Россия преодолела «океан ада», когда появились западные санкции. Журналист подчеркнул, что такие ограничения превратились в стимул для местной экономики.