Подготовку к «зомби-апокалипсису» со стороны России увидели в США | 360°

Мир 09 ноября 2022, 04:08 Подготовку к «зомби-апокалипсису» со стороны России увидели в США Bloomberg: закупку золота Россией и Китаем сравнили с подготовкой к «зомби-апокалипсису» Pxhere

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Некоторые страны, среди которых Россия и Китай, начали наращивать запасы золота, что сравнимо с подготовкой к «зомби-апокалипсису», считает колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг. На такой шаг государства вынуждают валютное господство США и жесткие меры Вашингтона.

Центробанки разных стран в сентябре скупили 400 метрических тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. Эта цифра сопоставима с обычными покупками за год. Как отметил колумнист, это похоже на поведение людей перед «зомби-апокалипсисом».

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«Набить бункер консервами, огнестрельным оружием и раздобыть побольше слитков», — написал Фиклинг.

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Он пояснил, что такой ход мысли ассоциируется с так называемыми «золотыми жуками», сторонниками золотого стандарта. Кроме того, он не так далек от происходящего на рынках драгоценных металлов.

Важным преимуществом слитков, в отличие от облигаций, автор материала назвал то, что они не связывают «отношениями с ненадежным контрагентом». Например, американский госдолг раньше считался «подлинно безрисковой» инвестицией, но санкции заморозили резервы российского Центробанка, а Евросоюз думал над тем, чтобы передать эти средства Украине. Как подчеркнул колумнист, «в мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку».

Фиклинг отметил, что за исключением Европы, которая еще несколько десятилетий назад остановила масштабные закупки драгоценных металлов, «в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия».

Доля доллара в резервах центробанков стран стремительно падает. К этому, по мнению колумниста, практически наверняка привели жесткие меры, с помощью которых Вашингтон добивается валютного господства.

Золото в такой ситуации выглядит заманчивой альтернативой, заметил Фиклинг, добавив, что и здесь есть свои риски.