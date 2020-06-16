Подготовку к новой волне коронавируса обсудят в НАТО
Министры обороны НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса, которая в теории может начаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
По данным газеты «Известия», видеоконференция на эту тему пройдет 17–18 июня.
Ранее стало известно, что у ЦИК нет возражений против мероприятий для избирателей в день голосования по поправкам к Конституции. Их можно проводить возле участков, если они не будут мешать процессу и не нарушат требования по охране здоровья граждан.