    16 июня 2020, 13:59

    Подготовку к новой волне коронавируса обсудят в НАТО

    Дарья Морозова

    Министры обороны НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса, которая в теории может начаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

    По данным газеты «Известия», видеоконференция на эту тему пройдет 17–18 июня.

    Ранее стало известно, что у ЦИК нет возражений против мероприятий для избирателей в день голосования по поправкам к Конституции. Их можно проводить возле участков, если они не будут мешать процессу и не нарушат требования по охране здоровья граждан.