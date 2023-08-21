Мир 21 августа 2023, 18:45 Подготовка к возможной интервенции в Нигер началась на военных аэродромах стран ЭКОВАС Al Arabiya: страны ЭКОВАС начали подготовку к возможной интервенции в Нигер Википедия

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Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали подготовку к возможному вторжению в Нигер на своих аэродромах. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya.

Руководство ЭКОВАС заявляло, что точная дата начала военного вмешательства уже определена, однако называть ее не стали. Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки посетила столицу Нигера Ниамей. Там она провела переговоры с захватившими власть военными, но стороны не пришли к каким-либо договоренностям.

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Глава путчистов генерал Абдурахмана Тчиани заявлял, что военные смогут сдержать интервенцию благодаря поддержке народа. По его словам, действующий режим в Нигере после госпереворота сохранится на три года, а введенные против страны санкции не помогут в поиске решения сложившейся ситуации. Тчиани также подчеркнул, что он и его сторонники не стремятся к захвату власти в Нигере.