Законодательное собрание Нью-Йорка приостановит расследование возможности импичмента подавшего в отставку губернатора Эндрю Куомо после того, как он уйдет с поста. Законодатели решили, что не обладают достаточными полномочиями, чтобы инициировать процесс.

По информации агентства Associated Press, если бы Куомо остался на своем посту, ему можно было бы выдвинуть обвинения.

«Эти доказательства, как мы полагаем, привели бы к импичменту, если бы он не уволился», — заявила спикер заксобрания Карла Хисти.

После вступления в силу решения об отставке через две недели губернатором станет его заместитель Кэти Хокул. Она станет первой женщиной на этом посту.

Куомо находился под следствием по нескольким причинам. Но основная проблема, приведшая к его отставке, касалась обвинений в сексуальных домогательствах — от неуместных замечаний до ощупываний. Он домогался 11 женщин, многие из которых были его подчиненными. Губернатору также вменяют в вину халатную обработку его администрацией данных, связанных со смертями от коронавируса в домах престарелых. Возможно, он предоставлял друзьям и родственникам особый доступ к тестам на COVID-19 на раннем этапе пандемии.

Куомо опроверг самые серьезные из обвинений, и не хотел уходить. Но позже заявил, что процесс импичмента займет месяцы и потребует ресурсов, которые должны пойти на борьбу с коронавирусом и спасение Нью-Йорка.

На фоне расследования из-за обвинений в домогательствах представители Демократической партии и президент США Джозеф Байден потребовали отставки Куомо.