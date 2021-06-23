Заявления о подготовке Германии к войне с Россией объяснили желанием большей независимости

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила о подготовке Германии к войне с Россией. Это заявление прозвучало в статье, приуроченной к 80-летию со дня вторжения фашистской Германии в СССР. Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что за желанием укрепить войска кроется тяга к большему суверенитету Германии.

Статья со скандальным заявлением вышла в газете nd-aktuell.de. Дагделен подчеркнула, что не проходит ни дня без требований со стороны Германии ввести новые санкции против России.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России. <…> Вместо дипломатического взаимопонимания федеральное правительство полагается на беспрецедентное вооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с военными расходами в 85 миллиардов евро, что значительно больше текущих оборонных расходов России в 54 миллиарда евро», — прокомментировала увеличение военного бюджета ФРГ Дагделен.

Она напомнила слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Последняя во время своего недавнего визита на военную базу на острове Гуам описала солдатам Россию как врага.

«Мы бок о бок сражаемся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. В Европе врагом является Россия», — подчеркнула тогда Крамп-Карренбауэр.

Силы Германии

Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», что считает Дагделен очень умной и смелой женщиной, которая не первый год в политике. Однако он уверен, что на вопрос отношений России и Германии стоит смотреть глубже.

Германия практически не имеет своих вооруженных сил. Для того, чтобы когда-то все-таки стать суверенной страной, нам они нужны. Думаю, что желание укрепить свой бундесвер можно расценивать и рассматривать с двух сторон: укрепление суверенитета своей страны и освобождение от тесных, удушливых объятий США Вальдемар Гердт.

Гердт заметил, что, согласно опросам, 85% населения не готовы к конфликту с Россией и попросту не хотят его.

«К сожалению, в политической элите соотношение совершенно другое. Здесь как раз наоборот. 85% элитных политиков говорят о явной агрессии со стороны России. Кто победит? Народ или элита? Посмотрим. Мы работаем над тем, чтобы победил народ», — пояснил немецкий депутат.

В апреле министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к диалогу с Россией. Он отметил, что стоит воздерживаться от конфронтационной риторики. После встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Европа должна следовать примеру Штатов и поддерживать открытый диалог с Россией.