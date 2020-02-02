Подъезды к Венеции закрыли, а жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Острова Венеции изолировали на пять часов из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли недалеко от берега. Жителей ближайших районов эвакуировали, в течение нескольких часов к Венеции можно будет подобраться только по морю.

Бомбу нашли у берегов промышленного района Венеции Маргера. По оценкам специалистов, ее вес составляет примерно 227 килограммов, и она имеет потенциал взорваться.

Бомбу в море нашли несколько недель назад, с тех пор итальянские спецслужбы готовили операцию, которая получила название «День бомбы». В ней задействованы не только спецслужбы, но и 160 волонтеров, сообщается на сайте города.

Из-за операции в городе значительно изменили транспортное сообщение. Закрыт Понте-делла-Либерта, или Мост Свободы, который соединяет острова с материком. Из-за этого в историческую часть города до 12:30 по местному времени нельзя попасть ни на машине, ни на автобусе, ни на поезде. Кроме того, с 08:30 до 12:30 в Венеции не будут садиться и взлетать самолеты. Те пассажиры, которые уже прилетели, могут доехать до гостиниц на водном такси.

Кроме того, из ближайших районов эвакуировали около 3,5 тысячи человек. Им можно будет вернуться в свои дома только после окончания операции. Районы, из которых эвакуировали людей, выделены красным.

Жители сейчас находятся в центрах временного размещения, где для них приготовили кофе и еду.