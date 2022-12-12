Эксклюзив 12 декабря 2022, 14:11 Поддержку ВСУ странами Запада назвали подготовкой к войне с Россией Политолог Мезюхо: Запад готовит Украину к переговорам для захвата российской территории Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Запад готовит Украину к переговорам с Россией, чтобы в это время продолжить поставку вооружений для ВСУ, рассказал «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, западные страны рассчитывают, что украинские военные захватят как можно больше территорий.

«Они считают, что они могут и дальше забрасывать Украину оружием, живой силой для того, чтобы режим Зеленского захватил как можно больше территории, и уже тогда начать переговоры с Российской Федерацией — как они предполагают, с позиции сильного, чтобы мы были с позиции слабого, а не с позиции сильного», — отметил специалист.

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Так он прокомментировал телефонные переговоры лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский президент поприветствовал стремление к «справедливому миру».

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По мнению Мезюхо, на саммите G20 Зеленский будет просить больше вооружения и живой силы, но планам Запада сбыться не суждено — все больше союзников Украины практически в открытую заявляют об истощении собственных оборонных запасов.

«Украина и так оголила оборонные возможности Запада, до бесконечности поставлять оружие они не могут», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что странам ЕС надоело оплачивать «хотелки режима Зеленского», поэтому в их интересах как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Заявления Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру» — работа на публику, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, украинский президент не продемонстрировал стремления к завершению конфликта.

Ранее Байден и Зеленский провели телефонные переговоры. Президент США назвал одной из приоритетных задач укрепление систем ПВО Украины.