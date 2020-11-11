Кэти Перри затравили за поддержку сторонников Трампа

После победы Джо Байдена на выборах президента США певица Кэти Перри заявила, что поддерживает свою семью, голосовавшую за Дональда Трампа. В итоге исполнительница столкнулась с жесткой критикой подписчиков.

«Первым делом, когда объявили результаты выборов, я написала и позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что я все равно их люблю и поддерживаю. Позвоните своим близким сегодня», — написала Перри в Twitter.

Среди подписчиков певицы оказалось большое количество сторонников Байдена, которые поспешили засыпать Перри гневными комментариями.

«Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать», — заявил один из пользователей.

«Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить», — подхватил другой.

«Ха, я не с тем, кто не согласен с основными правами человека, мама», — подметила подписчица.

Выборы нового президента проходили в США 4 ноября. По результатам голосования победил демократ Джо Байден. Он обошел действующего главу Вашингтона Дональда Трампа.