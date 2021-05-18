Эрдоган проклял правительство Австрии за поддержку Израиля

В ответ на появление израильского флага на крыше федерального ведомства канцлера и австрийского МИД, президент Турции Реджеп Эрдоган проклял Вену за попытку «заставить мусульман заплатить» за совершенный Тель-Авивом геноцид.

По его мнению, поддержка США и европейских стран еще больше разожжет аппетит государства-убийцы к кровопролитию.

«Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором», — цитирует Эрдогана издание Akdeniz Telgraf.

Турецкий президент пообещал политическую и военную поддержку любым международным шагам по освобождению Иерусалима и защите палестинского народа.

Австрийский канцлер Себастьян Курц объяснил, что флаг Израиля был поднят в знак солидарности. По его словам, «террористические атаки» на еврейское государство «заслуживают самого решительного осуждения».

На днях в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок.