Мир 03 марта 2023, 23:40 Поддержкой Украины и расследованием преступлений займется Диалоговая группа МИД Нидерландов: начала работу Диалоговая группа по расследованию преступлений на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Созданная по инициативе Нидерландов, Международного уголовного суда и Евроюста Диалоговая группа по привлечению к ответственных за преступления на Украине начала свою работу. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел европейской страны.

В ведомстве пояснили, что группа станет платформой для участия международных организаций и гражданского общества по реализации инициатив по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на территории Украины.

Реклама

Старт работе Диалоговой группы дал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой во время выступления на конференции во Львове.

Реклама

Группа займется работой по четырем направлениям: поддержка Украины странами — участницами, работа с региональными и международными институтами, национальные расследования и инициативы по сбору доказательств преступлений простыми жителями.

Руководить группами станут представитель Украины, сотрудники Международного уголовного суда, а также представители Евросоюза. Создание диалоговой группы поддержали 45 стран. Первое собрание участников нового объединения пройдет в апреле.