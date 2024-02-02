Мир 02 февраля 2024, 10:09 Поддержка Залужного и конец режима Зеленского. Херш раскрыл новую стратегию США Журналист Херш: США хотят реформ на Украине и завершения режима Зеленского Global Look Press

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На сегодняшний день стратегия США по отношению к Украине предполагает оказание прочной поддержки главкому ВСУ Валерию Залужному и проведение реформ в стране, которые приведут к смене режима президента Владимира Зеленского. Об этом в статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

Херш обратил внимание, что нынешний план разрабатывали эксперты из разведки и военные бюрократы без участия Белого дома, Госдепа и Совета национальной безопасности.

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«Он происходит от американских и украинских генеральных штабов и закладывает инвестиции частного сектора, а не только госфинансирование и гранты», — указал он.

Реализация новой стратегии, по данным источника журналиста, требует образования «ключевых патриотически и реалистически настроенных украинцев». Вместе с тем, по его словам, есть риски, связанные с попытками «коррумпированных выгодоприобретателей» этот процесс сорвать.

Раскрыл Херш и причину, по которой Зеленский хочет избавиться от главкома ВСУ. По его информации, такое желание связано с тайными переговорами Валерия Залужного с западными и американскими чиновниками.