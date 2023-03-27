Мир 27 марта 2023, 15:11 Поддержка Украины начала слабеть в Словакии Президент Словакии заявила об ослаблении поддержки Украины в стране РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Словакии начала ослабевать поддержка Украины, заявила президент страны Зузана Чапутова. Тренд проявляется и в материальном аспекте, и в настроениях населения, сообщил ТАСС.

Чапутова подчеркнула, что источники военной помощи Украине не бесконечны. То же самое касается и общественного мнения. Причем, по оценке политика, в Словакии это проявляется, вероятно, больше, чем в других странах.

Реклама

По ее словам, большинство словаков поддерживают то, что республика принимает украинских беженцев. Вместе с тем люди указывают, что это негативно отразилось на их собственной жизни.

На фоне предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборов в Словакии растет риск ослабления общественной поддержки нынешней внешней политики, предупредила она.

Также Чапутова отметила необходимость развития национального военно-промышленного комплекса. По ее словам, если не инвестировать в ВПК, страна не сможет продвинуться дальше в поддержке украинских властей, а также в деле своей собственной обороны.

По мнению президента Словакии, оказание помощи Украине полностью отвечает национальным интересам республики.